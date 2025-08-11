Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti

Ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ilişkisini sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hem aile içinde hem de hukuki alanda çalkantılı bir süreçten geçiyor. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçlarıyla başlayan kriz, annesi Kadriye Deniz'in "Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

22 YILLIK ORTAKLIK SONA ERDİ

Uzun yıllar profesyonel iş birliği yapan kardeşler, menajerlik ilişkisini bitirmelerinin ardından sert bir gerilim yaşamaya başladı. 22 yıl boyunca Özcan Deniz'in menajerliğini üstlenen Ercan Deniz ile yolların ayrılması, sadece iş bağlarını değil, aile ilişkilerini de kökünden sarstı. Tapu devri anlaşmazlıkları ve tehdit iddiaları, konuyu yargıya taşıdı.

TEHDİT İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

Özcan Deniz ve kız kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Ercan Deniz'in kendilerini ölümle tehdit ettiğine dair ses kayıtlarının bulunduğu öne sürüldü.

KEFİLLİK KRİZİ: 85 MİLYON TL'LİK BORÇ

Aile içi anlaşmazlığa ekonomik sorunlar da eklendi. İddialara göre, geçmişte kefil olduğu Ercan Deniz'in banka borçları nedeniyle Özcan Deniz'in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konuldu. Borcun yıllar içinde 40 milyon TL'den 85 milyon TL'ye yükseldiği belirtilirken, alacaklı bankaların doğrudan Özcan Deniz'in gelirlerine ve mülklerine yöneldiği öğrenildi.

KADRİYE DENİZ'TEN SERT SÖZLER

Türkiye gündeminde aylardır konuşulan aile kavgasına, anne Kadriye Deniz verdiği röportajla dâhil oldu. Oğluna yönelik sitem dolu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, "Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer 20 bin TL. İşin üzücü tarafı da beni şoförüne yalvarttı ama yine de daha fazlasını göndermedi. Sigortam da yok, ilaçlarımı kendi paramla alıyorum. Musluğu kestim diyor ama dün ne veriyorsa bugün de aynı parayı veriyor. Beni evden kovunca kiraya çıktım. Eski bir eve çıktım, eşyam bile yoktu. Samar'ın ailesine sıfır mobilya alırken, ben taşındığım eve ikinci el mobilya aldım. 70 yaşındayım, bel fıtığım var; o halde evimi tek başıma sildim, süpürdüm, temizledim. Özcan'ın da Ercan'ın da evlerinde yatılı kadın var. Ben defalarca yanıma yardımcı bir kadın alın dedim, almadılar. Şimdi Aydın'a yerleştim. Keşke kendi kazancım olsaydı da bu duruma düşmeseydim. Eğer onun parasına göz dikseydim, hiç evlen diye baskı yapmazdım."

"BARIŞMAZLARSA MEZARIMA GELMESİNLER"

Kadriye Deniz, iki oğlunun mahkemelik olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi, "Eğer ben ölmeden barışmazlarsa, vasiyetimdir mezarıma gelmesinler."

"ARTIK GÜCÜM KALMADI"

Yaklaşık dört yıldır bu çatışmanın sürdüğünü belirten Kadriye Deniz, yaşananların aile içinde kalması gerektiğini savundu, "Özcan basına çıkıp 'Ailemi sildim, annemi sildim, onlar nankör ve hain' demeseydi kimse konuşmazdı. Ama artık gücüm kalmadı, sağlığım iyi değil."