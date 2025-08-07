Özcan Deniz'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim

Ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ilişkisini sonlandıran Özcan Deniz, hem aile içinde hem de hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşıyor. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları nedeniyle başlayan kriz, annesi Kadriye Deniz'in canlı yayındaki açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim, uzun yıllar süren profesyonel birlikteliğin sona ermesiyle başlamıştı. 22 yıl boyunca Özcan Deniz'in menajerliğini yapan Ercan Deniz'le yolların ayrılması, sadece bir iş ilişkisini değil, aynı zamanda aile bağlarını da kökten sarstı. İki kardeş arasında tapu devriyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar ve tehdit içerikli söylemler nedeniyle konu yargıya taşındı.

Özcan Deniz ve kız kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Ercan Deniz'in kendilerini ölümle tehdit ettiğine ilişkin ses kayıtlarının yer aldığı iddia edildi.

KEFİLLİK KRİZİ: TÜM MAL VARLIĞINA HACİZ

Aile krizine bir de ekonomik boyut eklendi. Son gelişmelere göre, Özcan Deniz'in geçmişte kefil olduğu Ercan Deniz'e ait banka borçları nedeniyle tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz işlemi başlatıldı. İddialara göre, borç miktarı yıllar içinde 40 milyon TL'den 85 milyon TL'ye yükseldi. Alacaklı bankalar, doğrudan kefil olan Özcan Deniz'in gelirlerine ve mülklerine yöneldi.

"BARIŞIN YOKSA YAKARIM"

Yaşananlar üzerine ailedeki sessizliği bozan isim Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oldu. Bir televizyon programına telefonla bağlanan Kadriye Deniz, oğullarına barış çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı, "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter!"