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Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Ozan köyü sakinleri, yakınlarına kurulması planlanan beton santraline karşı protesto düzenledi. Köy muhtarı, santralin çevre ve sağlık açısından yaratacağı tehlikelere dikkat çekerek, köyde tarım ürünlerinin kurutulduğu alanların etkilenebileceğine vurgu yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü halkı, yakın bir noktaya kurulması planlanan beton santraline karşı eylem yaptı.

Ozan köyü sakinleri, beton santralinin kurulmasının çevreye ve köyün yaşam koşullarına olumsuz etkileri olabileceğini belirterek, santralin yapılmasına karşı çıktı. Köy meydanında toplanan vatandaşlar, beton santrali kurulacak bölgede tepkilerini dile getirdi.

"ÇİMENTO TOZLARI KÖYÜMÜZÜN ÜZERİNE GELECEK"

Duruma tepki gösteren Köy Muhtarı Ali Ören, "Köyümüzün yeni yapılan deprem evlerine 200 metre mesafesinde bulunan alana hazır beton santrali kuruluyor. Biz köylüyüz, köyümüzde yaz mevsiminde özellikle gıdaları kurutuyoruz. Tarhana, salça ve pestil gibi gıdaları açık havada kurutuyoruz. Beton santrali kurulduğu zaman buradan yükselecek çimento ve benzeri tozlar köyümüzün üzerine gelecek" ifadelerini kullandı.

"SU KAYNAĞI ZEHİRLENECEK"

Ören ayrıca "Buradan köye mesafe 200 metre, su deposuna mesafe 100 metre. Depremden çıkmış bir vatandaş olarak asbest, zehir, inşaatların tozundan kurtulduk derken bu sefer de bu çıktı. Asbest biliyorsunuz kanserojen madde. Bu alanın altından yaz mevsiminde su pompaladığımız su kaynağımız var. Su kaynağını zehirleyecek. Kesinlikle burada beton santralinin yapılmasını istemiyoruz. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yapmamıza rağmen santral inşaatı devam etmektedir. İlgililere duyuruyoruz, inşallah bir sonuç alırız" diye konuştu.

Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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