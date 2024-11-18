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Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

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Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan bir adam, küçücük çocuğunun boğazına bıçak dayayıp tehditler savurdu. Eşini mahkeme günü öldüreceğini söyleyen adam, çocuğunun ağlamasına aldırmadı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk yurda yerleştirilirken, baba hakkında ise gözaltı kararı verildi.

Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan bir adam, öz evladının boğazına bıçak dayadı. Şahıs, eşini mahkeme günü öldürmekle tehdit etti.

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Burdur'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Şiyar Alparslan isimli bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü aradı. Çocuğunun boğazına bıçak dayayan adam, karısına tehditler savurdu.

"MAHKEME GÜNÜ SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öz evladının ağlamasına aldırmayan şahıs, karısına, "Mahkeme günü seni öldüreceğim" diye tehdit etti. Sosyal medyaya düşen görüntüler tüyler ürpertti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ekipler harekete geçti. Baba hakkında gözaltı kararı verilirken, çocuk ise yurda yerleştirildi.

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

yokmu burdurda iki tane delikanlı bu yavrunun hakkını savunacak

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