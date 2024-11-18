Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan bir adam, öz evladının boğazına bıçak dayadı. Şahıs, eşini mahkeme günü öldürmekle tehdit etti.

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Burdur'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Şiyar Alparslan isimli bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü aradı. Çocuğunun boğazına bıçak dayayan adam, karısına tehditler savurdu.

"MAHKEME GÜNÜ SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öz evladının ağlamasına aldırmayan şahıs, karısına, "Mahkeme günü seni öldüreceğim" diye tehdit etti. Sosyal medyaya düşen görüntüler tüyler ürpertti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ekipler harekete geçti. Baba hakkında gözaltı kararı verilirken, çocuk ise yurda yerleştirildi.