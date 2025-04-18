Öz babası ve üvey annesinin işkence ederek öldürüp göle attığı Melike Eşiyok cinayetine ilişkin davaya başlandı

"Babam Melike'yi öldürmeden önce kalorifer peteğine zincirledi"

İSTANBUL - Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cesedi bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok cinayetine ilişkin öz baba ve anne ile üvey annenin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşmada beyanda bulunan Melike Eşiyok'un kardeşi E. Eşiyok, "Babam zincir aldı Melike'nin ellerine taktı. Balta ile öldürdü. Üvey annem de sürekli buz götürüyordu odaya. İlk başlarda cinsellik yaptılar sonra öldürdüler balta ile. Kolları bacakları yere düştü. Damarları tutuyordu sadece Melike'nin" dedi. H. Eşiyok ise "Biz rehber öğretmenimize her şeyi anlattık. Üvey annem Zehra çekiçle vuruyordu. Zehra bizi soyup tazyikli suyu üzerimize sıkıyordu. Babam Melike'yi öldürmeden önce kalorifer peteğine zincirledi. Bizi de tekmeleyerek dövüyordu" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cesedi bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok cinayetine ilişkin öz baba ve anne ile üvey annenin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar baba Cahit Eşiyok ile üvey anne Zehra Öztürker SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuklu bir diğer sanık öz anne Meryem Ataman ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Cesedi ortadan kaldırmaya çalışmışlar

Duruşmada savunma yapan Melike Eşiyok'un öz annesi tutuklu sanık Meryem Ataman, "Biz olaydan önce Cahit ile boşandık. 3 çocuğumuzun velayeti babalarında kaldı. Zehra ile eşim yaşamaya başladı. Ardından onlar ayrıldı ve biz birlikte yaşamaya başladık. Melike'nin ölümünü 2018 yılında öğrendim. Birlikte yaşamaya başladığımız ilk an Melike'nin olmadığını fark ettim. Cahit bana öldüğünü söyledi. Zehra'yla birlikte cesedi ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Zehra ve Cahit çocuklarıma eziyet etmiş. Aç, susuz bırakmışlar. Ben kızımın öldüğünü öğrendiğimde polise gitmek istedim. Ancak Cahit beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Korktuğum için polise gidemedim. Çocuklar olanları okulda öğretmenlerine anlatmış" şeklinde konuştu.

"Denize atalım, hastaneye götürürsek bizi cezaevine atarlar"

Tutuklu sanık baba Cahit Eşiyok ise, "Ben işteydim Zehra beni aradı çocuğun fenalaştığını söyledi. Zehra'yi eve gelirken tekrar aradım. 'Nefes almıyor çabuk gel' dedi. Eve vardığımda Melike'nin yattığı odaya gittim. Seslendim bir tepki vermedi. Bana Zehra 'sakin ol hastaneye götürsek de geri gelmeyecek çocuk' dedi. Olayın nasıl olduğunu Zehra'ya sordum. Bana 'kahvaltı için odasına gittim benden su istedi, su içerken öksürdü. Genzine su kaçtığı düşüncesi ile sırtına vurdum. Nefes almadı sonra' diye olayı anlattı. Nasıl yapacağız diye konuşurken 'denize atalım, hastaneye götürürsek bizi cezaevine atarlar bizim öldürdüğümüzü düşünürler' dedi. Ben 'asla öyle bir şey yapmam bir mezarlığa defnedeceğiz' dedim" şeklinde savunma yaptı.

"Cesedi poşetin içerisine taş koyup suya bıraktım orada duasını yaptım"

Baba Cahit Eşiyok savunmasının devamında, "Melike'yi yıkadım. Kefen niyetine yatak çarşafına sardım. Büyük bir poşet vardı ona koyduk sonra. Biz Zehra ile araç kiraladık. Akşam havanın kararmasını bekledik. Mezarlığa defnedecektik. Mezarlığa gittik. Dolu bir mezarı kazmaya çalıştım. Kazamadım mezarı sinirim bozuldu. Hava kararınca Sazlıbosna Barajı'na gittik. Cesedi arabadan çıkardım. Poşetin içerisine 2 taş koydum. Suya bıraktım. Poşet su üstüne çıktı ama Melike çıkmadı. Orada duasını yaptım. Araca binip eve geldim. Ben biraz kendime gelince çok pişman oldum. Zehra 2 hafta sonra beni arayarak Melike'nin cesedinin bulunduğunu söyledi. Ben eve geldiğimde haberleri izletti. Haberi izleyince hem üzüldüm hem de çocuğumun bir mezarı olacak diye sevindim" dedi.

"Çocuklarım üvey annelerinin tuvaleti elleri ile temizletip yalatmaya çalıştığını söyledi"

Cahit Eşiyok, "Zehra ve ben tedirgin olmaya başladık. Zaman geçtikçe Zehra'nın çocuğumu öldürebileceğini düşündüm. Çocuklarım H. ve E. bana Zehra'nın kendilerine tazyikli su sıktığını, tıraş ettiğini ve tuvaleti elleri ile temizletip yalatmaya çalıştığını söyledi. Sonra Zehra ile ayrılarak eski eşim Meryem'i aldım. Meryem'e her şeyi anlattım. O da üzüldü ağladı. Beni teselli etti. Meryem bana 'olan olmuş geri gelmeyecek çocuk biz kalan çocuklarımıza sahip çıkalım' dedi. Çocuklarıma odaklandım ondan sonra. Beraber yaşamaya başladık gözaltına alınana kadar. Daha sonra Meryem yeniden hamile kaldı. Sonra boşandık. Çocuklar eşim Meryem'e 'babamız balta aldı muşamba aldı Melike'yi parçaladı' demiş. Meryem bu nedenle boşanmak istediğini söyledi. Çocuklarımın anlattıkları doğru değildir. Melike'nin ölümüne ilişkim bilgileri yoktur" ifadelerini kullandı.

"Melike babasının darp etmesi sonucu öldü"

Tutuklu sanık Zehra Öztürker ise savunmasında, "Çocuklar sürekli altına yapıyordu. Ben de gitmek istedim. Cahit beni bırakmadı. Altınlarımı bozdurdu. Mal varlığımdan yararlandı. Beni tehditlerle tuttu. Beni ölümle tehdit etti. Çocuklara eziyet etmedim. Melike'nin ölümüyle alakam yok. Cahit çocukları çok dövüyordu. Çocuklara oklavayla vuruyordu. Tekme atıp duvara çarpıyordu. Ben çocuklara hiç vurmadım. Sadece çarşafları değiştirirken tek ayak üstünde durmalarını söyledim. Melike babasının darbetmesi sonucu öldü. Ben cesetle arabaya binmedim. Cahit götürüp bıraktı. Yapma dedim" şeklinde konuştu.

Öte yandan, duruşmada tanık sıfatıyla Melike Eşiyok'un kardeşleri H. ve E. Eşiyok, Adli Görüşme Odası'nda pedagog eşliğinde beyanda bulundu.

"Babam Melike'yi öldürmeden önce kalorifer peteğine zincirledi"

H. Eşiyok beyanında "Biz kapı arkasından gördük kardeşim Melike yatıyordu ayağında kesik vardı. Başında da kesik vardı. Babamın bacağının yanında da çekiç naylon vardı. Zehra da babama buz götürüyordu sürekli. Sanırım cesedin kokmaması için. Sonra da baraja atıldığını öğrendik. Biz rehber öğretmenimize her şeyi anlattık. Üvey annem Zehra çekiçle vuruyordu. Kardeşim E.'yi soydu yağmurda çıkardı çocuğu. Zehra bizi soyup tazyikli suyu üzerimize sıkıyordu. Tuvalete gitmemize izin yoktu altımıza yapınca da bizi dövüyorlardı. Babam Melike'yi öldürmeden önce kalorifer peteğine zincirledi. Bizi de tekmeleyerek dövüyordu. Babam Melike'ye sürekli vuruyordu. Zehra da çekiçle vuruyordu. Aralarında en çok dayak yiyen Melike idi. Melike'yi zincirlediler biz dışarı çıktık" dedi.

"Cinsellik yaptılar sonra öldürdüler baltayla, kolları bacakları yere düştü"

E. Eşiyok ise "Babam zincir aldı. Melike'yi sırtüstü yatırdı babam. Balta ile öldürdü. Zehra da sürekli buz götürüyordu odaya. Biz ağabeyim ile beraber kapı aralığından gördük. Kapı aralığından alkol aldığını kahkaha attığını gördük. Cinsellik yapıyordu Melike'ye üvey annem de babam da. İlk başlarda cinsellik yaptılar sonra öldürdüler balta ile. Kolları bacakları yere düştü. Damarları tutuyordu sadece Melike'nin. Üvey annem bazen sinirlenip bizi çırılçıplak yapıyordu. Tuvalette soğuk su ile yıkıyorlardı. Melike nerede diye soramadık cesaretimiz yoktu. Babam bize de aynı şeyi yapar diye korktuk. Korkudan bir şey soramadık" ifadelerini kullandı.

Duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürker'in 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep etti. Öz anne Meryem Ataman'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan mütalaada beraati istendi. Öte yandan savcı, sanıklar Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürker yönünden 'eziyet' suçundan suç duyurusunda bulunulması da talep edildi.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, öz anne Meryem Ataman'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Nisan 2018'de Sazlıbosna Baraj Gölü'nde çarşafa sarılı çıplak bir kız çocuğu cesedinin balıkçılar tarafından bulunduğu ancak cesedin kimliğinin belirlenememesi nedeniyle soruşturmanın Daimi Arama Bürosuna devredildiği aktarıldı. Cansız bedeni gölde bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümünden 6 yıl sonra kardeşleri E. ve H.'nin okulda öğretmenlerine Melike'yi babası ve ilişki yaşadığı kadının öldürdüğünü anlattığına iddianamede yer verildi. Öte yandan çocuklar H. ve E. Eşiyok'un Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde koruma altına alındıkları da iddianamede belirtildi. Sanık baba Cahit Eşiyok ve üvey anne Zehra Öztürker'in 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisleri istendi. Sanık anne Meryem Ataman'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.