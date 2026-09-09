Haberler

Öz annesinin altınlarını ve 20 bin lirasını çaldı

Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir kadının evinden ziynet eşyaları ile 20 bin TL nakit para çalındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kadının evinden ziynet eşyaları ile 20 bin TL nakit para çalındı. Hırsızlık olayının kadının öz oğlu tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., ikametinde bulunan el çantasının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çantadan altın ve para çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen kişinin E.Ç.'nin oğlu S.M.Ç. olduğu tespit edildi. Şüphelinin annesine ait çantadan 1 adet kalın altın bilezik, 1 adet beşibiryerde altın zincir, 1 adet Osmanlı tuğralı altın, 4 adet çeyrek altın ve 20 bin TL nakit para aldığı belirlendi.

Oğlundan şikayetçi olan E.Ç.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve çalınan ziynet eşyaları ile parayı ele geçirmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası! Cani baba eşini ve kızını bıçakladı

Cani baba ne eşine acıdı ne kızına
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu

Kafenin tuvaletinde şoke eden düzenek! 22 dakikalık kayıt bulundu
Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

ABD'den Türkiye merkezli üç taşımacılık şirketine 'İran' yaptırımı

ABD'den Türkiye merkezli üç şirkete yaptırımı: Akıl almaz suçlamalar
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı