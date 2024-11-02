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Dizi oyuncusu hırsız çıktı

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İstanbul'da bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalınması üzerine harekete geçen ekipler, kamera görüntülerini inceledikten sonra hırsızın bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine operasyon başlatan ekipler, Gündeş'i saklandığı adreste yakaladı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Dizi oyuncusu hırsız çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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