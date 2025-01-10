Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran 'Palto' diyaloğu

Uğurlamaya damga vuran "delikanlılık" diyaloğu

Oyunda tanıştığı 11 yaşındaki çocuğu tuvalette istismar ettiği iddiası

Oyunda tanıştığı 11 yaşındaki çocuğu tuvalette istismar ettiği iddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, PUBG isimli oyundan tanıştığı 11 yaşındaki B.Ö.'yü istismar ettiği iddiasıyla 30 yaşındaki E.O. yargılanıyor. E.O'nun, B.Ö. ile Gölcük'te buluşarak cami tuvaletinde istismar ettiği ve çıplak fotoğraf ve videolar istediği belirtildi. Çocuğun ailesinin şüphelenmesi üzerine durum ortaya çıktı ve E.O. hakkında şikayetçi olundu.

Kocaeli'de 30 yaşındaki adam, PUBG isimli oyundan tanıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğunu cami tuvaletinde istismar ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

İddiaya göre, 2023 tarihinde 11 yaşında olan B.Ö., PUBG isimli oyundan 30 yaşındaki E.O. ile tanıştı. Bilgisayar üzerinden çocukla oyun oynayan E.Ö'nün, B.Ö. ile Gölcük'te buluşarak cami tuvaletinde istismar etti. Kimseye söylememesi için çocuğu tehdit eden E.Ö., B.Ö'den çıplak fotoğraf ve videolar da istedi. Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö'ye gönderdi. Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Şüpheli, bu süre zarfından yine PUBG isimli oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile PUBG ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi. Ayrıca cami tuvaletinde de kendisini istismar ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

DEM Parti'den eş başkanların gözaltına alınmasına ilk tepki
img

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
img

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

Askerler sahaya indi! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Deniz Işın'dan Ayşe Barım'ı zora sokacak sözler: Bizzat işime engel oldu

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı bombaladı: Bizzat işimi engelledi
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu

Son Dakika Haberleri

Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Çalışan Gazeteciler Günü mesajları! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri neler? 10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? 10 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili sözler! MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu? E-Okul ne zaman kapanıyor 2025? ATV CANLI İZLE 10 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 10 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef finalistler kimler? 10 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kim girdi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.