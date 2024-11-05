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Oyuncu İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Oyuncu İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi
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Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan 'Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum' başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı'nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman'ın cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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