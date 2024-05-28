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Oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sokakta oturan vatandaşlar konuştu: 'Burada her gün bu olaylar yaşanıyor'

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Şirinevler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği oyun salonuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin sokak sakinleri konuştu. Vatandaşlar, sokak üzerinde bu tarz olayların sürekli yaşandığını söyleyerek sokağa girmekte korktuklarını dile getirdi.

Oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sokakta oturan vatandaşlar konuştu: "Burada her gün bu olaylar yaşanıyor"

İSTANBUL - Şirinevler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği oyun salonuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin sokak sakinleri konuştu. Vatandaşlar, sokak üzerinde bu taraz olayların sürekli yaşandığını söyleyerek sokağa girmekte korktuklarını dile getirdi.

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir oyun salonuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda kafede bir ay önce işe başlayan ve izinli olmasına rağmen arkadaşlarıyla birlikte kafeye oturmaya gelen 18 yaşındaki Eyüp Kara kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Saldırganlar olaydan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

"Biz artık yolumuzu değiştiriyoruz"

Çocuğunu okula götürmek için bu sokağı kullandığını belirten Meltem Yiğit, "Burada her gün bu olaylar yaşanıyor. Biz okula gitmek için bu yolu kullanıyoruz. Artık yolumuzu değiştireceğiz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Dün yoktum ben olayı arkadaşlar söyledi. Şu an yine bu yolu kullanıyorum ama çocuğumu aldıktan sonra arka sokaktan evime döneceğim" dedi.

"Uzun namlulu silahla taradılar"

Saldırganları kaçarken gördüğünü belirten Hamza Şen, Saldırganları kaçarken gördüm. Uzun namlulu silahla taradılar ama ben tam olarak olayı göremedim. Çocuk daha yeni işe başlamış" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şirinevler Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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