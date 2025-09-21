Oyun oynayanlara saldırdı, genç kızlar kendini siper etti

Erzurum'da bir oyun salonunda yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Okey oynayan gençlerin bulunduğu salona elinde "sallama" diye tabir edilen bıçakla giren bir adam, tehditler savurarak etrafa korku saçtı.

MASADAKİLERE SALLAMA İLE SALDIRDI

Kameralara yansıyan görüntülerde saldırganın, içinde kadınların da bulunduğu gençlerin masasına doğru ilerlediği, önce sözlü tehditlerde bulunduğu ardından ise belinden çıkardığı bıçağı sallayarak saldırıya geçtiği görüldü.

GENÇ KIZLAR KENDİNİ SİPER ETTİ

O anlarda büyük panik yaşanırken, okey oynayan genç kızların saldırgana engel olmak için kendilerini siper etmesi dikkat çekti. Bir süre devam eden arbedenin ardından saldırgan, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte salonu terk etti. Gençlerin ise büyük korku ve panik içinde kaldıkları görüntülere yansıdı.