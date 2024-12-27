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Oytun Erbaş tepki çeken sözleri için özür diledi

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Katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin sarf ettiği ifadeler nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, özür diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, "Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı'ndan tüm kalbimle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam birçok kesim tarafından düşük bulunurken; Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki çekti. Erbaş, programda "Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Erbaş sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile özür diledi. "Ben Dr. Oytun Erbaş, TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır" diyen Erbaş, "İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı'ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı'ndan tüm kalbimle özür dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Oytun Erbaş tepki çeken sözleri için özür diledi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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