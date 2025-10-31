Haberler

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Tartışmalı açıklamaları ve sivri çıkışlarıyla sık sık gündem gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş, konuk olduğu bir programda ilk kez Asperger sendromu olduğunu açıkladı. Kendi özelliklerini samimi bir dille anlatan Erbaş, "Bizde narsizm olmaz, ama ritüellerimize karışırsan tepki gösteririz" ifadelerini kullandı.

Tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, konuk olduğu bir YouTube programında ilk kez Asperger sendromu olduğunu açıkladı. Erbaş, program sırasında Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aynı sendroma sahip olduklarını ifade etti.

"BİZ ASPERGERLİLERE 'SEN SALAKSIN' DERSEN..."

Programda, Asperger sendromuna sahip bireylerin dünyayı algılama biçimlerine dair dikkat çekici yorumlar yapan Erbaş, kendine has üslubuyla şunları söyledi: "Biz Aspergerlilere 'sen salaksın' dersen, 'doğru söylüyorsun, bir sürü salaklığım var' deriz. Bizde narsizm olmaz, çok doğalızdır. Ama ritüellerimize karışırsan tepki gösteririz."

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARIYLA TANINIYOR

Bilimsel görüşleri kadar sivri çıkışlarıyla da tanınan Oytun Erbaş, daha önce "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek", "Tuzlu ayran otizm yapıyor", "3 öğün yemek geri zekalılıktır", "Hayatım boyunca hiç kitap okumadım" ve "100 sene önce Atatürk geldi, şimdi de ben geldim" gibi sözleriyle gündem olmuştu.

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger sendromu, otizm spektrum bozuklukları arasında yer alan nörogelişimsel bir durumdur. Bu sendroma sahip bireylerde dil gelişimi genellikle normal seyrederken, sosyal iletişim ve etkileşimde zorluklar yaşanabilir. Asperger'li kişiler belirli konulara yoğun ilgi duyabilir, rutinlerine sıkı sıkıya bağlı kalabilir ve sosyal ipuçlarını yorumlamakta zorlanabilirler. Duygusal tepkileri çoğu zaman içten ve doğrudandır.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

bu ne şimdi 100 kere söylediği bir konu altaylının dediği gibi ilgi çekmek için göster amcana modunda bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
