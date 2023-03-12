Şanlıurfa'da oynadığı kayanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

Siverek'e bağlı Bayırözü Mahallesi'nde evinin çevresinde bulunan kayalıklarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada yerinden oynayan tonlarca ağırlıktaki kaya, 11 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Durumu fark eden ailesi kendi çabalarıyla çocuğu kayanın altından çıkaramayınca, durumu jandarma ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, çocuğu kayanın altından çıkararak Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.