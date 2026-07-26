Otoyolda ters şeritte ilerleyen otomobil hayrete düşürdü

Hatay'da trafik güvenliğini hiçe sayarak otoyol üzerinde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün o anları kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu üzerinde ters şeritte ilerleyen bir otomobil, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ters şeritte ilerleyerek trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı