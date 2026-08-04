Gaziantep'te Plakasını Gizleyen Sürücüye 140 Bin TL Cezai İşlem

Gaziantep'te plakasını gizleyerek trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi. Ekipler, otoyola suyla karışık fuel oil boşalttığı tespit edilen bir diğer sürücüye ise 20 bin TL ceza işlem uyguladı.

Gaziantep-Şanlıurfa Nizip kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Şanlıurfa istikametinde seyreden M.G. idaresindeki aracın plakasının okunmayacak şekilde kapatıldığını tespit etti. Ekiplerce söz konusu aracın sürücüsüne ilgili trafik maddeleri uyarınca 140 bin TL idari para cezası uygulanarak aracı 30 gün süre ile trafikten men edildi.

Otoyola suyla karışık fuel oil boşaltan şahsa 20 bin TL ceza

Ekipler ayrıca seyir halindeyken suyla karışık fuel oil maddesini otoyola boşaltan çekici ve çekiciye bağlı yarı römork araç sürücüsü A.Ç.'ye 20 bin TL idari para cezası uygulayarak hakkından adli işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı