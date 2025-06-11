Otoyolda Durdurulan Cipte 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda bir cipte yapılan kontrollerde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, mahkemece tutuklandı.

Bagajdan eşya değil, düzensiz göçmen çıktı: 1 tutuklama

Otoyolda durdurulan cipte 9 düzensiz göçmen yakalandı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yabancı uyruklu şahsın kullandığı cipte 9 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi geçişinde M.A. isimli yabancı uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı Toyota marka cipi durdurdu. Araçta kontrol gerçekleştiren ekipler, bagaja saklanmış olanlar dahil toplamda 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - 3.Sayfa
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