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Otoyolda düğün konvoyu oluşturan sürücülere ceza yağdı

Otoyolda düğün konvoyu oluşturan sürücülere ceza yağdı
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Hatay’da otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.

Hatay'da otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.

Dörtyol ilçesinde otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine Otoyol Jandarması ekipleri araçları ve sürücüleri tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından; 8 araca toplam 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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