Otomobillerin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.A., idaresindeki 34 DD 3089 plakalı otomobil ile A.A.E., yönetimindeki 20 AGV 187 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı