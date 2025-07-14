Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Haber Videosu

Kocaeli'de D-100 kara yolunun Dilovası mevkiinde iki otomobil ve tır çarpıştı. Tırın dorsesi çarpmanın etkisiyle araçların üzerine düşerken, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi yakınlarında kara yolunda iki otomobil ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı.

Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

5 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesindeki konteyner düştü. Otomobillerden biri ise adeta parçalandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kara yolunda kontrollü geçişler sağlanırken, ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

hep bu şımarık z kusagi yüzünden reis sayesinde darbe görmemiş açlık yokluk görmemiş savaş görmemiş bu kuşak sürekli oyun eğlence peşinde buyuk ihtimal yarışırken ya da hız denemeleri yaparken o kaza olmuştur şimdiki gençler hep oyun eğlence peşinde sosyal medyada yarış yapan hız denemeleri yapan gençlerin dolu videoları var

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme75
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDOMURCUK MUHSIN:

Varsayım üzerine yazmışsınız lakin çok gerçekçi bir yaklaşım.Bunun y kuşagı ile ilgisi yok çünkü istanbulda servis aracı sürenlerin büyük çoğunluğu emekli yaşlı insanlar trafikten birhaber. kamyon şörörleri başka bir cinayet şebekesi gibi.

yanıt24
yanıt1
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Ne alâ iktidar, 23 yıl sonunda her iyi şey iktidardan her kötü şey muhalefetten.

yanıt12
yanıt7
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

23 yıIllık iktidar: Trafik kurallarına uyma, toplumsal trafik bilinci, insanları bilinçlendirme konusunda 1 arpa boyu yol alındı mı? Hayır; Neden?

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

TIR OTOMOBİLLERDEN ÇOK HIZLI KONTROLÜ KAYBETMİŞ

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler

Napoli'den yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

Ali Koç iki dünya yıldızını aynı uçakla İstanbul'a indiriyor
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem

Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem! Zorunlu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.