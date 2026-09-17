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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılay Caddesi'nden bulvara dönüş yapmak isteyen otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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