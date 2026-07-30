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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde üzerinde Mehmet B. yönetimindeki 42 DGM 53 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki 06 EGN 879 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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