Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Yaralanan iki sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PF 6919 plakalı otomobille Erkan Çınar yönetimindeki 35 BGR 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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