Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzincan'ın Şehit Cengiz Topel Mahallesi İmam Rıza Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, 24 ABM 129 plakalı otomobil ile 24 ABU 905 plakalı motosiklet, cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şeklini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. - ERZİNCAN