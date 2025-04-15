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Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün belgesiz olduğu tespit edilerek 18 bin 677 TL ceza kesildi.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle sürüklendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meyana geldi. Ali A. A'nın kullandığı 07 ADB 373 plakalı motosiklet ile Mahmut S'nin kullandığı 07 AFR 183 plakalı otomobil çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobilin ön kısmına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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