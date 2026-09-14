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Otomobille çarpışan araç ters döndü: 2 yaralı

Otomobille çarpışan araç ters döndü: 2 yaralı
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Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AUF 668 plakalı otomobil ile 63 HD 744 plakalı araç çarpıştı. Araçlardan birinin ters döndüğü kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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