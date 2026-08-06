Kapaklı'da taklalı kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille çarpışan aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile karayolu kaşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FEV 885 plakalı otomobil ile Yıldızkent Köprülü Kavşağı istikametinde ilerleyen 59 TG 070 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 FEV 885 plakalı otomobil takla atarken, sürücü yaralandı. İhbar olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı