Otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da otomobilin ile motosikletin çarpıştığı ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansırken, olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Sebze Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BPS 219 plakalı otomobil dönem istediği sırada yolun sağ tarafından gelen motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile yere düştüğü gözlendi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı