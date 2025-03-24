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Otomobilin Motorunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kastamonu'da bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde, polis ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aracın motor kısmına saklanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

KASTAMONU - Kastamonu'da bir otomobilin motor kısmına saklanan uyuşturucu madde polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu- Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan aracın motor kısımlarına gizlenmiş vaziyette 10 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi.

Polis ekipleri, dikkatleri sayesinde ele geçirdikleri uyuşturucu maddeyle ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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