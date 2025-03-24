Otomobilin Motorunda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kastamonu'da bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde, polis ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Aracın motor kısmına saklanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
KASTAMONU - Kastamonu'da bir otomobilin motor kısmına saklanan uyuşturucu madde polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu- Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan aracın motor kısımlarına gizlenmiş vaziyette 10 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi.
Polis ekipleri, dikkatleri sayesinde ele geçirdikleri uyuşturucu maddeyle ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa