Yoldan karşıya geçerken otomobilin çarpığı adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gemlik Çevre Yolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kamil Baki'ye seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan Baki, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Baki'yi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı yol üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.