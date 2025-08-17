Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Haberler.com'un eriştiği görüntüler yaşananların vahametini gözler önüne sererken, Emniyet kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Haberler.com'un eriştiği bilgilere göre Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde seyir halinde sürücü idaresindeki otomobil ile kavşakta motosiklet sürücüsü ile çarpıştı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen sürücü, yaralandı. Yaşanan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Muhammet Özer

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500
