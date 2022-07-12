Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı - Haberler

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Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı

Afyonkarahisar'da hafif ticari bir araç, koyun sürüsünün içine daldı. Çarpmanın etkisiyle hamile bir koyunun karnındaki kuzunun yola fırlaması ise yürekleri parçaladı.

Bolvadin'den, Çay ilçesine doğru giden O.B., idaresindeki 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Otomobilin çarptığı koyunlar metrelerce havaya yükselip ardından düştükleri yerde telef oldu.

KUZU, ANNESİNİN KARNINDAN FIRLADI

Olayda hamile bir koyunun karnındaki kuzu ise çarpmanın etkisi ile anne karnından dışarı fırladı. 19 koyunun telef olduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olup yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçti.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından jandarma tarafından sürücü O.B.'nin ifadesi alınırken, sürünün sahibi H.M.'nin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı

Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger Çay 3. Sayfa Haberler

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