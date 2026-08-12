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Çankırı'da Otomobil Eşeğe Çarptı: Eşek Yaralandı, Araçta Hasar

Çankırı'da Otomobil Eşeğe Çarptı: Eşek Yaralandı, Araçta Hasar
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Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaralı eşek tedavi altına alındı.

Çankırı'da otomobilin çarptığı eşek yaralanırken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralı eşek, tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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