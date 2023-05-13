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Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 11 yaşındaki çocuğun kullandığı bisikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 11 yaşındaki çocuğun kullandığı bisikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, bisikletli çocuğun otomobile çarptıktan sonra bisikleti refüjdeki bitkilerin üzerinde kalırken, kendisi aracın camına çarpıp fırladı.

Kaza; Şükrü Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Kültür Merkezi önünden gelip İbrahim Sözen Caddesinde yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki Alper Tunga Şeddeli'nin kullandığı bisiklet,, AKM kavşağında şerit değiştiren İbrahim Durmaz'ın kullandığı 70 EV 343 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camına çarparak yola savrulan küçük çocuk, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Manavgat Antalya AKM 3. Sayfa Haberler

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