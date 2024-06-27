Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, önünde duran otomobile çarpmamak için manevra yapan minibüs demir korkuluklara çarptı. Kazada, mibibüs şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde önünde aniden durmak isteyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü yan korkuluklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisi ile yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.