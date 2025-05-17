Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Karabük'te, otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeyken otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametine seyir halinde olan motosikletli, yan yoldan aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan manevra sırasında kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi.

Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından motosikletlinin tedavisi ayakta tamamlandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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