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Şişli'de seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar, şoföre de kurşun yağdırdılar: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de bir grup şüpheli, seyir halindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan kadını zorla alıp aracın sürücüsü Muhammet Tekin'e kurşun yağdırdılar. Kadını beraberinde geldikleri otomobille götüren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Taranan aracın sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar.

Şişli'de seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar, şoföre de kurşun yağdırdılar: 1 ölü

ARACI TARADILAR

Kadını alan şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Tekin'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şişli'de seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar, şoföre de kurşun yağdırdılar: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin hayatını kaybetti. Kadını zorla kaçıran şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Şişli 3. Sayfa Haberler

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