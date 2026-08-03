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Alanya'da otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

Alanya'da otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı
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Alanya'da bir otomobilin şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptığı kazada sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yolcu otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sugözü Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K.D. idaresindeki 07 BAH 159 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan M.S. yönetimindeki 42 AZ 773 plakalı Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü N.K.D. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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