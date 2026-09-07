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Otomobil yaya geçidinde yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yaya geçidinde yayaya çarptı: 1 yaralı
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Adıyaman’da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Melek D.'ye, Mehmet İ. yönetimindeki 02 AGF 148 plakalı otomobil çarptı.

Ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Melek D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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