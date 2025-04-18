Otomobil ve Motosikletin Çarpışma Anı Kamerada
Ankara Gölbaşı'nda seyir halindeki motosiklet ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
- Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
ANKARA - Ankara'da seyir halindeki motosiklet ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen motosiklete kırmızı ışık yanmasına rağmen kavşağı dönmeye çalışan otomobil çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa