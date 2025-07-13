Malatya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Tuğrul D. hayatını kaybetti.

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Eşref Bitlis Caddesi'nde gün gece meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 44 AGU 995 plakalı otomobil ile Tuğrul D. (25) idaresindeki 44 AFC 732 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA