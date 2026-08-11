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Niğde'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Niğde'nin Bor ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü S.B. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Kızılca-Zengen yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, S.B. hastanede kurtarılamadı.

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobil ve üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Bor ilçesi Kızılca-Zengen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 51 LA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 51 AFK 099 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada üç tekerlekli motosiklette bulunan sürücü S.B. ile M.T., otomobilde yolcu olarak bulunan N.D. ile H.D. ile yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan S.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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