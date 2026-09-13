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Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı
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Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat Yol Ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, O.T. (19) idaresindeki 01 SZ 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı. Tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü O.T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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