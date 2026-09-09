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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı
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Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'nde Mühittin Ö. idaresindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mühittin Ö. ile otomobilde bulunan Meryem Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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