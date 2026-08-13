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Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman-Kahta karayolu Ortanca köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü ve yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Adıyaman-Kahta karayolu Ortanca köyü mevkinde Mehmet Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.

Kazada sürücü Mehmet Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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