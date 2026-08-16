Haberler

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 FH 875 plakalı bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol

Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı listede yok
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır

Süleymancıların liderinin tutuklanma nedenleri! Suçlamalar hayli ağır
Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...

Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...
Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz

Üzerinden tam 27 yıl geçti! Batık kent böyle görüntülendi
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler