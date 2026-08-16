Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 FH 875 plakalı bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı