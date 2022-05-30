Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler

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Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa D., idaresindeki 02 FF 832 plakalı Ford marka otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mustafa D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Flamingo Yolu Adıyaman Otomobil Ford 3. Sayfa Haberler

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