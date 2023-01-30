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Hatay'da otomobilin ormana uçtuğu korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da otomobilin ormana uçtuğu korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçan otomobilden bir kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ormanlık alanda bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesinde meydana gelen kazada İskenderun istikametine gitmekte olan 31 LL 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan Gökhan Özdemir hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hatay'da otomobilin ormana uçtuğu korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özdemir'in cansız bedeni de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Hatay'da otomobilin ormana uçtuğu korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ormanlık alana uçan otomobil ise bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Belen Hatay 3. Sayfa Haberler

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