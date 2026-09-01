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İnegöl'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

İnegöl'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü Şevket Y. ve yolcu Muhammed K., kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Hazine Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Şevket Y. (19) yönetimindeki 16 BND 212 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken Hazine Sokak'a dönüş yapan Kadir D. (19) yönetimindeki 16 PB 326 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Şevket Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed K. (18) yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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