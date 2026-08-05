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İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ilıca Sokak'ta seyreden Ahmet G. (40) yönetimindeki 16 BPG 345 plakalı motosiklet, Bizim Sokak'tan çıkan Mehmet S. (64) idaresindeki 16 SMS 86 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Ahmet G. ile motosiklette bulunan A.G. (8) ve A.G. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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